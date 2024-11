Calcio: Saluzzo-Lavagnese, mercoledì 4 dicembre al Damiano gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D

Si giocherà allo stadio Amedeo Damiano di Saluzzo la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D tra Saluzzo e Lavagnese.

Lo ha stabilito la LND, dandone comunicazione ufficiale.

L'incontro, così come gli altri sette in programma, verrà disputato mercoledì 4 dicembre con fischio d'inizio alle 14,30. Pochi giorni dopo, domenica 22, le due squadre si affronteranno, sempre al Damiano, per l'ultimo turno del girone d'andata.

Saluzzo e Lavagnese si sono qualificate agli ottavi superando rispettivamente Vado e Sangiuliano City.