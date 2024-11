Katia Ricciarelli, soprano di fama mondiale, sarà in concerto al Toselli con il talento cuneese Francesco Cascione

Il giorno 29 novembre alle 21, presso il teatro Toselli di Cuneo, si terrà il debutto in città della Soprano di fama mondiale Katia Ricciarelli con il giovane talento cuneese Francesco Cascione, in un concerto intitolato “Una Notte da Favola” che vedrà i due lirici ripercorrere alcune celebri arie del barocco, passando per il bel canto Rossiniano, il romanticismo di Verdi e Mozart, per approdare infine in un repertorio più popolare, ma dal grande coinvolgimento. Accompagnatore della serata il maestro Gianluca Ascheri.

KATIA RICCIARELLI Dotata di una voce dal timbro etereo, morbida e luminosa, di una spiccata musicalità e di senso del fraseggio, la soprano veneta è celebre per i filati, le smorzature e i pianissimi che l’hanno resa una dea della lirica in tutto il mondo. Debutta a Mantova nel 1969 ne La bohème con un ottimo successo, ma è solo nel 1971 che sale alla ribalta, dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai eseguendo un'aria da Il corsaro. Nel corso della sua carriera si è esibita nei maggiori teatri del mondo: Lyric Opera di Chicago, Teatro alla Scala , Royal Opera House di Londra, Metropolitan Opera di New York solo per citarne alcune, spaziando tra le opere di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti e altri, e raggiungendo livelli ineguagliabili per eccellenza nella seconda metà degli anni 70. Nei primi anni 80 iniziò una collaborazione decennale col Rossini Opera Festival di Pesaro collezionando straordinari successi nel repertorio belcantista, sopratutto Rossini e Donizetti.

Nel 1999, in occasione del trentennale di carriera, ha debuttato in Fedora e come pure nei primi anni 2000 quando continua a debuttare in nuove opere tra le quali: Werther, Le convenienze ed inconvenienze teatrali, Rinaldo. Nello stesso periodo ha affiancato all'attività musicale la nuova carriera di attrice, inizialmente in film TV e fiction, successivamente in film d'autore, anche in ruoli da protagonista, come ne La seconda notte di nozze di Pupi Avati, la cui interpretazione le è valso il Nastro d'Argento. Si è dedicata inoltre al musical, interpretando Caruso (2002) e Gloriosa (2008). J. Hoffenbach – Barcarolle da Les contes d’Hoffmann AL. Webber – Memory da Cats L. Bernstein – Maria da West Side Story Edith Piaf - piano medley F. Lehar - Tace il labbro da La vedova Allegra S. Gastaldon - Musica proibita G. Puccini – Intermezzo da Manon Lescaut L. Bernstein – Tonight da West Side Story

FRANCESCO CASCIONE Cunese di nascita, adottato dal mondo nonostante la giovane età, il giovane basso\baritono può vantare numerosi ruoli operistici del repertorio belcantista e mozartiano, debuttati in teatri italiani e stranieri. Degni di menzione sono la sua interpretazione nel ruolo di Guglielmo nel “Così fan tutte” di Mozart, presso l’auditorium della Bicocca di Milano e all’Opera di Gerusalemme, dove si esibisce anche in due concerti con la filarmonica israeliana in diretta televisiva nazionale, Federico nell’opera “Napoli Milionaria” di Nino Rota, in una coproduzione che lo ha visto impegnato tra il teatro comunale di Como, Il Municipale di Cremona e il Donizetti di Bergamo. Ha impersonato altresì Don Giovanni, nella meravigliosa edizione curata da Katia Ricciarelli in veste di regista, per “Matera capitale della cultura”. Nel maggio del 2024 debutta con il ruolo del Conte d’Almaviva ne "Le nozze di Figaro", sotto la direzione artistica di Carlo Colombara. In giugno si dedicherà ad una produzione avvincente e innovativa con il ruolo di Claudio nella nuova opera "The witches seed" di Stewart Copeland in una co-produzione che lo vedrà impegnato in vari teatri italiani accanto a Irene Grandi. In agosto e settembre torna al teatro antico di Taormina sia nella Carmen come Escamillo che nella Traviata come Barone Douphol. Chiuderà l’anno con una serie di concerti in Italia e in Arabia Saudita. Nel 2025 sono previsti il debutto nella Boheme nei panni di Schaunard, in una produzione tra più teatri. Debutterà altresì il ruolo di Alidoro ne “La Cenerentola" di Gioacchino Rossini. Svolge altresì da anni un’intensa attività concertistica in tutto il mondo grazie anche a Dolce & Gabbana, cantando come guest star negli eventi top season.

GIANLUCA ASCHERI Si è diplomato in pianoforte nel 2007 al Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. Lavora da anni come Maestro di sala principale presso il Teatro Regio di Parma, il Teatro Municipale di Piacenza, il Teatro dell'Opera Giocosa di Savona, per il Festival “Rossini in Wildbad”, il “Festival Verdi” e molti altri; è stato accompagnatore di Master Classes tenuti dai più importanti nomi del panorama lirico, tra cui Renata Scotto, Leo Nucci, Nicola Martinucci, e, Leone Magiera. Dal 2014 è iniziata la sua collaborazione con il Teatro dell’Opéra di Nizza come pianista al coro. Ha lavorato con direttori d’orchestra quali Maurizio Arena, Daniel Oren, Daniele Gatti, Daniele Callegari, Roberto Abbado, Michele Mariotti, Andrea Battistoni, Christopher Franklin, Pier Giorgio Morandi, Donato Renzetti, Francesco Ivan Ciampa, Francesco Lanzillotta, Sesto Quatrini, Jordi Bernacer, Giovanni Di Stefano, Aldo Sisillo, Ainars Rubikis, Gianpaolo Bisanti, Fabrizio Carminati, Massimiliano Stefanelli, Valerio Galli, Diego Ceretta, Matteo Beltrami, José Miguel Perez-Sierra. Nel 2021 ha collaborato con Placido Domingo nella realizzazione della Messa da Requiem di Verdi presso il Teatro Municipale di Piacenza. Lo scorso ottobre ha accompagnato, per il Festival Verdi presso il Teatro Magnani di Fidenza, Gregory Kunde e Francesca Dotto in un recital verdiano che ha avuto grande successo. Ha lavorato come docente presso l'Accademia Verdiana del teatro Regio di Parma, l'Accademia del Teatro Comunale Pavarotti/Freni di Modena e nell'aprile 2024 ha iniziato la collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Tra gli ultimi impegni I due Foscari al Teatro Municipale di Piacenza con Luca Salsi e Tosca al Teatro Regio di Parma diretta da Daniel Oren, La Battaglia di Legnano diretta da Diego Ceretta e la Messa da Requiem diretta da James Conlon, entrambi per il Festival Verdi.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna I Grandi della Lirica a Cuneo è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica, con il sostegno della Fondazione CRC. I biglietti sono in vendita: online sul sito www.promocuneo.it Info e prenotazioni: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it

UNA NOTTE DA FAVOLA Teatro Toselli - Venerdì 29 novembre – ore 21,00 con Katia Ricciarelli, soprano - Francesco Cascione, basso/baritono, Gianluca Ascheri, piano Programma G.F. Handel - Ombra mai fu da Serse Lascia che io pianga da Rinaldo G. Rossini - Si, per voi da La gazza ladra Giusto ciel da L’assedio di Corinto G. Verdi N. Rota - Valzer del Gattopardo| G. Verdi - Come del ciel precipita da Macbeth La vergine degli angeli da La forza del destino Preludio da La Traviata W.A. Mozart - La ci darem la mano da Don Giovanni Presentazione