A Cuneo il documentario sull'esperienza dei richiedenti asilo a Monterosso Grana

Mercoledì 9 aprile alle ore 20.45 presso il cinema Monviso prosegue con la seconda proiezione la rassegna di cinema documentario Itinerari, Incontri, Approdi curata dal collettivo Zaratan. Il film in visione è Monterosso Grana. Una comunità allo specchio di Andrea Fantino ed Elisa Dalmasso, prodotto dal Comune di Monterosso Grana e da MiCò APS, associazione cuneese che da anni si occupa di terza accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, grande promotrice di iniziative di sensibilizzazione e promozione sociale sul tema della migrazione.

Il documentario racconta dell’arrivo di un gruppo di richiedenti asilo in un piccolo paese di montagna, della frattura che questo cambiamento ha generato nella comunità, dell’incontro con l’altro e tra diverse culture, della necessità di trovare lavoro e una casa per potersi inserire in un territorio e contribuire alla sua crescita. Si tratta di un documentario che racconta sì di un progetto sperimentale portato avanti per favorire l’inclusione dei migranti, ma anche del generale processo di ripopolamento delle aree interne e di quelle piccole comunità che tornano a crescere, pur tra tante difficoltà.

La proiezione sarà introdotta da Andrea Fantino e Claudio Naviglia e a seguire ospiterà una discussione con Elisa Dalmasso, psicologa e attivista MiCò oltre che coregista del documentario, Elena Elia, psicologa e attivista MiCò e Marzia Strumia dell’Agripiola Lou Porti e consigliera di minoranza nel comune di Monterosso Grana.

La rassegna è curata da Zaratan APS e FIERI con il contributo di Fondazione CRC, in collaborazione con MiCo Aps, Noau Officina Culturale, CoroMoro, MorusOnlus.