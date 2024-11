Alba, sicurezza alla stazione: due segnalati per il daspo e il dibattito sul vigile di quartiere

La stazione ferroviaria di Alba rimane al centro delle attenzioni per la sicurezza urbana, con una serie di controlli intensificati da parte della Polizia Municipale. Durante le recenti operazioni, gli agenti hanno segnalato due individui, un cittadino marocchino e uno tunisino, per comportamenti molesti dovuti all’abuso di alcol. Entrambi sono stati allontanati e segnalati alla Questura per una possibile applicazione del DASPO urbano, misura che mira a prevenire situazioni di degrado e a garantire maggiore sicurezza.

"Effettuiamo controlli regolari per garantire un ambiente sicuro e prevenire situazioni di degrado", ha dichiarato il comandante della Polizia Municipale, Antonio Di Ciancia, sottolineando l’impegno quotidiano per la tutela del decoro urbano.

L’area della stazione, compresi i giardini e le zone limitrofe, è da tempo percepita dai cittadini come un punto sensibile per la sicurezza e il decoro urbano. A questo proposito, è stato presentato dal centrodestra per oggi in Consiglio Comunale un ordine del giorno che propone l’istituzione di un vigile di quartiere con presidio fisso nella zona. La questione, che ha raccolto l’adesione di quasi 600 firme, è al centro del dibattito politico cittadino e mira a rafforzare la sicurezza in un’area cruciale per pendolari e residenti.

Nel corso delle attività di sorveglianza, un controllo stradale effettuato con il sistema Targa System ha inoltre portato alla scoperta di un cittadino comunitario in possesso di una patente contraffatta. Le verifiche del nucleo scientifico di Torino hanno confermato la falsificazione del documento, con la conseguente formulazione di due denunce penali.