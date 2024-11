A Rifreddo torna il pranzo degli anziani e la Giornata del Ringraziamento

Rifreddo si prepara a celebrare, domenica 1° dicembre, due importanti appuntamenti tradizionali: il pranzo degli anziani e la Giornata del Ringraziamento, organizzati dall’amministrazione comunale.

La giornata inizierà con la messa delle 11,15, dedicata alla Festa del Ringraziamento, una celebrazione che onora le radici e il lavoro delle generazioni passate. Successivamente nel Laboratorio del Paesaggio Montano, si terrà il pranzo conviviale preparato dal Monviso Café di Rifreddo.

“Come negli anni scorsi – spiega il sindaco Elia Giordanino – ci sarà un momento conviviale con le persone che hanno fatto crescere la nostra comunità. Si tratta di un evento a cui teniamo molto perché rappresenta un piccolo gesto di riconoscenza nei loro confronti.

Il fatto poi che si saldi alle celebrazioni di una festa antichissima come quella del ‘Ringraziamento’ crea addirittura una sorta di rito collettivo di valorizzazione di ciò che è stato il lascito delle generazioni precedenti alla nostra”.

L’invito è aperto non solo agli anziani, ma a tutta la comunità rifreddese, per condividere un momento speciale di unione e gratitudine.

Il costo del pranzo è di 20 euro, ma per chi ha già compiuto 75 anni, l’amministrazione comunale offrirà il pasto gratuitamente, come segno di riconoscenza per il contributo dato negli anni al paese.

Per prenotazioni, è possibile rivolgersi al Monviso Café durante l’orario di apertura o contattare il numero 349-6712528 (Danila).