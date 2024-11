Il Comune di Cuneo avvia il percorso di lavoro "Cuneo per la pace"

Una prima riunione del “tavolo per la pace” si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 28 novembre, presso la Sala Vinay del Comune di Cuneo. Invitate dalla Sindaca Patrizia Manassero, che tra le sue deleghe ha quella per la pace, oltre 30 realtà del territorio che da tempo lavorano sul tema, le scuole superiori e la Consulta giovanile. Questo primo incontro è nato sulla scia dell’evento organizzato per la giornata internazionale per la pace il 21 settembre scorso: l’obiettivo è stato di verificare la disponibilità dei diversi attori a consolidare la rete di collaborazione e creare maggiore sinergia, per rendere ancora più capillare e visibile un impegno urgente come è oggi quello della pace.

I rappresentanti delle associazioni presenti, in un giro di tavolo, hanno raccontato lo specifico delle proprie realtà e attività. È emersa una grande vivacità di iniziative già esistenti, di tematiche affrontate, sui diversi aspetti legati al tema pace: dal disarmo alla giustizia, dal dialogo al rispetto, fino alla speranza. Da tutti è stata espressa condivisione degli obiettivi del tavolo, disponibilità a mettersi in gioco, necessità di lavorare insieme con ancora maggiore decisione e con urgenza su questi temi, in un tempo in cui la violenza sembra crescere – sia essa quella della guerra, di relazioni sociali aggressive, di adolescenti incapaci di governare le proprie emozioni.

Al tavolo è stato inoltre presentato il logo “Cuneo per la pace” che potrà fare da filo conduttore visivo di eventi e momenti che metteranno al centro questa tematica. Il logo rappresenta la colomba della pace, che tiene nel becco le foglie di ulivo. Le ali richiamano i tratti dello stemma della Città; il bianco e il rosso sono i colori di Cuneo.

Così la sindaca Patrizia Manassero all’indomani dell’incontro: “Il tema della pace è urgente. Diverse volte è stato al centro di dibattiti in Consiglio comunale, ed è preoccupazione di tanti, oggi. Ringrazio le realtà del territorio che hanno risposto all’invito e hanno accolto con disponibilità la proposta di provare a mettere insieme i fattori comuni dell’impegno per la pace, nel rispetto delle diversità. Sento con particolare urgenza la necessità di dedicare attenzione ed energie ai più giovani. Ci ritroveremo fra qualche settimana per provare a definire una serie di iniziative da proporre in città, per favorire la sensibilizzazione, consolidare una consapevolezza e in definitiva irrobustire una cultura della pace nel nostro contesto civile. Siamo tutti convinti che sia necessario cominciare da noi e da Cuneo, in un impegno condiviso, a lavorare per la pace”.