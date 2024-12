Mondovì pensa già al Carlevé 2025: le sfilate saranno il 2 e il 9 marzo

Anche se nell'aria si respira ormai una densa atmosfera natalizia, l'Associazione Famija Monregaleisa 1949 è già al lavoro per l'organizzazione dell'edizione 2025 del Carlevé 'd Mondvì.

"Nelle scorse settimane abbiamo già incontrato quelli che con i carri ed i gruppi saranno i protagonisti della nuova edizione del nostro carnevale – dice Andrea Tonello, presidente della Famija Monregaleisa 1949 – e la macchina organizzativa si è già messa in moto da diversi giorni, sotto numerosi aspetti, perché la realizzazione di un evento come questo richiede un'attenta pianificazione, nonostante il clou della manifestazione sia a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo".

La Famija Monregaleisa 1949 sta lavorando in stretta sinergia con il Comune di Mondovì:"Ritorna una delle manifestazioni più iconiche della tradizione monregalese – è il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell'assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno -. Grazie all'impegno della Famija Monregaleisa 1949, il Carlevé del 2025 si preannuncia ancora più ricco di novità e attrazioni, per un lungo cammino festoso tra storia e goliardia. Una straordinaria opportunità di aggregazione intergenerazionale, insomma, ma anche un efficace strumento di promozione territoriale come dimostrato dalla recente visita in Costa Azzurra".

I monregalesi e tutti quanti gli appassionati del carnevale possono sin da ora appuntarsi queste date importanti nell'economia del Carlevé 2025.

Sabato 1° febbraio 2025, presso la Sala consigliare del Comune di Mondovì, alle ore 11, ci sarà la conferenza stampa di presentazione, durante la quale verrà presentata la nuova Bela Monregaleisa 2025, simbolo della nostra tradizione e bellezza locale. Inoltre saranno svelate tutte le novità del Carlevè ‘d Mondvì 2025, con la partecipazione di autorità locali e membri dell'organizzazione.

Altrettanto fondamentali le date delle sfilate: la prima è in programma domenica 2 marzo 2025, con protagonisti i gruppi mascherati nel Centro storico di Mondovì; la seconda, che vedrà al centro i maestosi e coloratissimi carri allegorici, è invece in calendario per domenica 9 marzo 2025. Ulteriori dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.

"Sin da ora siete tutti invitati a partecipare e a celebrare con noi queste giornate di festa, tradizione e allegria – conclude Andrea Tonello –. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme il Carlevè ‘d Mondvì 2025!".