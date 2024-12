“La musica mette in contatto le persone, unisce, scatena emozioni potenti, racconta il meglio di noi stessi”, dice Albano Carrisi. E lui, davvero, lo ha dimostrato domenica scorsa, comparendo sul palco del teatro di Cascina San Giovanni, a Moretta, con la sua travolgente energia da mattatore degli acuti, regalando le sue note migliori al pubblico accorso ad assistere all’evento dal titolo “Sorprese d’autunno”, organizzato dall’Avis in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato di Cuneo, la Compania Teatral Moreteisa “La Menodrammatiica” e la compagnia musicale “Giovani erranti”.

Giubbotto di pelle e inseparabile cappello bianco. Serata dedicata al volontariato: Albano Carrisi, ospite d’onore, è arrivato appositamente a Moretta grazie alla profonda amicizia che lo lega alla famiglia Invernizzi e a Federica Barbero, Consigliere regionale di FdI. Una sorpresa autunnale di beneficenza nel salone polivalente messo a disposizione dal Comune.

“Sono molto onorata di aver qui Albano, perché la sua presenza – ha detto Federica Barbero - ci aiuta a valorizzare l’attività dei volontari che ogni giorno, lontano dai riflettori, dedicano il loro tempo alla nostra comunità, a favore degli altri. E nessuno meglio di lui sa trasmettere questi valori”.

Così ecco lì, nello spirito della serata, il grande artista che non si sottrae agli abbracci, ai selfie e all’ammirazione di quei fan che vivono nelle case di cura, come Walter, cui Albano dedica un assolo di Domenico Modugno, “Amara terra mia”, raggiungendolo in mezzo alla platea gremita.

Emozioni, certo, e qualche lacrima sull’onda delle noti struggenti. Uno spettacolo semplice ma sincero, regalato per celebrare un legame profondo con Moretta, suggellato da quell’intramontabile colonna sonora del suo repertorio che è “Felicità”, cantata da tutto il pubblico.

Già ospite del teatro di Moretta nel 2022, la sua presenza è destinata a diventare un appuntamento speciale anche in futuro. Federica Barbero è riuscita infatti a strappare al mattatore della melodia italiana una piccola promessa: un ritorno, il prossimo anno, sempre in occasione della serata del volontariato. “Accoglieremo Albano – afferma il Consigliere regionale - con tutto il nostro affetto, perché abbiamo bisogno della sua musica e soprattutto della sua straordinaria umanità che trasmette al pubblico in ogni esibizione”.