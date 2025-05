Targatocn compie 21 anni: dal sogno di una notte alla voce quotidiana della Granda

Alle 2 di notte tra il 20 e il 21 maggio 2004 venivano pubblicate le prime notizie su Targatocn, il primo quotidiano online della provincia di Cuneo. Un atto pionieristico che avrebbe cambiato il panorama dell’informazione locale, diventando in poco tempo punto di riferimento per migliaia di lettori e, col tempo, per l’intero nord-ovest.

Oggi Targatocn compie 21 anni, forte di una storia fatta di sfide, crescita, cadute e ripartenze, con uno sguardo sempre rivolto al territorio. Lo ha raccontato con emozione l’evento “Granda Story”, tenutosi lo scorso novembre al Teatro Toselli di Cuneo, gremito in ogni ordine di posto, con la presenza di lettori, redattori, amministratori e personaggi che hanno segnato la storia della provincia e del giornale.

Enrico Anghilante, editore e fondatore, quella sera è salito sul palco affiancato da Daniela Bianco, la giornalista che nel 2004 presentò il primo lancio della testata. Insieme hanno ripercorso vent’anni di notizie, scandite anno per anno, accompagnati dalla musica del Conservatorio Ghedini e dagli interventi di ospiti come William Casoni, Gabriella Giordano, Claudia Martin, Luca Chiapella e molti altri, in un racconto corale e commosso.

Oggi il gruppo editoriale MoreNews, da cui tutto è nato, copre territori che vanno dal Piemonte alla Liguria, fino alla Costa Azzurra, la Val d’Aosta e la Lombardia, con uno sguardo anche sulla Svizzera. “Il più bello deve ancora venire”, ha detto Anghilante dal palco. “Targato Cn è oggi una famiglia fatta di oltre 150 persone che credono nel giornalismo di prossimità, ma di qualità”.

Le voci della redazione

Nell'occasione dei 20 anni di celebrazione, l'anno scorso fu dato spazio anche ai ricordi dei direttori che hanno guidato la testata lungo la salita. Perché, come scrivemmo in quei giorni, “la salita è faticosa, ma è anche crescita, percorso, incontro e scambio”.

Lamberto Giusti, primo direttore della testata, ricorda: “Vent’anni, una vita davvero… E pensare che c’era chi diceva che TargatoCn non sarebbe durato più di qualche mese. Invece siamo ancora qui. Ricordo bene quella notte del lancio e la passione che animava quel piccolo gruppo. Creare da zero una redazione, formare persone senza esperienza, era una sfida. Ma l’entusiasmo era contagioso. E oggi, leggere ovunque ‘L’ho letto su Targato’ è motivo d’orgoglio.”

Cesare Mandrile, direttore tra il 2009 e il 2012, oggi di nuovo in squadra, ha ricordato gli inizi tra entusiasmo e pionierismo: “Alcuni collaboratori non sapevano nulla di giornalismo, ma avevano passione. Portavo le 'reclute' sul campo, tra caserme, ospedali e vigili del fuoco, per insegnare a costruire relazioni e notizie”.

Gianpiero Ferrigno, entrato nel 2008, racconta di come scoprì le potenzialità dell’online: “Capì che la velocità e la presenza costante erano il nostro punto di forza. Targato Cn arrivava ovunque, perfino in Sud America, dove gli emigrati cuneesi ci leggevano per sentirsi vicini alla terra d’origine”.

Barbara Pasqua, direttrice da undici anni, ha fatto nascere la cooperativa giornalistica che oggi guida con dedizione: “La mia forza è la mia famiglia, quella di casa e quella redazionale. I miei colleghi sono persone straordinarie. Alcuni hanno preso altre strade, ma per me restano parte di questa storia. Ai lettori dico: siete la nostra forza. Noi ci mettiamo il cuore”.

Una comunità che cresce

Targatocn non ha mai smesso di evolversi, investendo su pluralità, innovazione e qualità. Dalla cronaca locale allo sport, passando per l’informazione giudiziaria e le inchieste sul territorio, ogni giorno la redazione racconta la Granda con passione e senso di responsabilità.

Un’eredità costruita nel tempo, passo dopo passo, da chi c’era agli inizi e da chi si è aggiunto nel cammino, come racconta un ex direttore: “Pensavo volessero una collaborazione, invece mi proposero la direzione. Dovevo costruire una redazione, coprire il territorio. Accettai. Eravamo pochi, ma c’era feeling, affiatamento. E tanta voglia di fare”.

Ventuno anni dopo, Targatocn è molto più di un giornale: è una comunità viva, in ascolto dei cittadini, radicata nei valori del giornalismo e pronta a guardare avanti.

Perché l’informazione vera, quella fatta con la schiena dritta, non ha età. Ma ha memoria, coscienza e coraggio. Proprio come questa lunga, affascinante salita iniziata nel cuore della notte, nel maggio del 2004.