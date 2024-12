Bagnasco, incidente ieri sera sulla statale 28: due vetture coinvolte

Incidente nella serata di ieri, mercoledì 4 dicembre, sulla strada statale 28 all'altezza del Comune di Bagnasco.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture, una delle quali a seguito della collisione, è finita in una cunetta a lato della carreggiata. L'allarme è scattato verso le 21, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Garessio per la messa in sicurezza dei mezzi, il personale sanitario del 118 di Ceva che ha trasportato una delle persone alla guida dei mezzi all'ospedale per accertamenti.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai Carabinieri della stazione di Garessio.