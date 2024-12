Domobianca365: al via la stagione invernale dal 7 dicembre

Dal 7 dicembre piste aperte per iniziare una nuova stagione sugli sci. A disposizione anche due ristori, Scuola sci e noleggio. E partono anche i “Treni della Neve”.

Domodossola, 5 dicembre 2024 – Inizia la stagione invernale a Domobianca365. Da sabato 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, le piste Prati e Baby saranno aperte per le prime sciate dell’anno nel comprensorio di proprietà del Gruppo Altair, a soli 15 km dal centro di Domodossola e a 90 minuti in auto da Milano.

Servite dalla seggiovia Motti e dallo skilift Baby saranno affiancate anche da tre tapis roulant utilizzati per le prime discese dei più piccoli. Aperto anche il kinder park, immediatamente disponibile dall’area parcheggio con tanti giochi sulla neve.



“Grazie all’impianto di innevamento programmato – racconta Federico Sciagata, direttore di Domobianca365 - abbiamo creato una quantità sufficiente di neve per poter offrire, come nostra consuetudine, un’alta qualità di sciata a chi vorrà inaugurare a Domobianca365 la stagione invernale. In quota abbiamo circa 40 cm di neve, rimasta dalla nevicata di due settimane fa, che abbiamo battuto per creare il fondo utile, in caso di nuove precipitazioni, ad aprire il resto delle piste nelle prossime settimane. In questo weekend sono previste temperature utili a proseguire l’innevamento programmato, continuiamo a impegnarci per poter, prima possibile, aggiungere piste all’attuale offerta”.



In questo primo fine settimana di apertura si potrà sciare con uno sconto del 30% su tutti gli skipass e i pacchetti previsti. Da sabato 7 dicembre saranno disponibili i maestri della Scuola di sci di Domobianca365, pronti a introdurre allo sci i principianti e migliorare la tecnica di chi ha già dimestichezza con curve in conduzione e serpentine. A disposizione il servizio di noleggio attrezzatura con sci, racchette, scarponi e tavole, perfettamente preparate. Le prenotazioni si possono effettuare online anche con il servizio realizzato in collaborazione con il partner Decathlon Rent.

Lusebar e Rifugio Baita Motti apriranno le loro porte per ospitare gli sciatori per colazioni, aperitivi, apres ski e per pranzare con i piatti della tradizione ossolana e montana.



Sempre da sabato 7 dicembre gli sciatori potranno raggiungere Domobianca365 grazie ai “Treni della Neve“. Con partenze in treno da Milano Centrale e fermate lungo la stazioni dei principali centri lungo l’asse del Sempione, si potrà arrivare in 90 minuti a Domodossola e quindi, con una navetta dedicata, salire in 20 minuti a Domobianca365.

Due gli orari di partenza dei convogli da Milano Centrale:

7.25 – arrivo Domodossola 9.04, partenza navetta per Domobianca365 ore 9.15

8.25 – arrivo Domodossola 10.04 partenza navetta per Domobianca365 ore 10:15

Partenza navette all'uscita della Stazione internazionale FS di Domodossola nella zona partenza bus (uscendo a sinistra 30 mt, dalla stazione)



Per il ritorno

16.56 – arrivo a Milano Centrale 18.42 con partenza navetta da Domobianca365 alle 16.10

17.56 – arrivo a Milano Centrale 19.50 con partenza navetta da Domobianca365 alle 17.10

Partenza navette piazzale parcheggio di Domobianca365 davanti alla biglietteria.



Con 49.50 euro sarà possibile acquistare: il ticket di a/r sui treni Trenord fino alla stazione internazionale di Domodossola, il servizio dedicato di bus-navetta dalla stazione di Domodossola sino agli impianti di Domobianca365 e lo skipass giornaliero. Presto disponibile anche una proposta per le passeggiate con le ciaspole.

E per le prossime festività natalizie e di fine anno un ricco calendario di eventi renderà Domobianca365 ancora più magica. A partire da domenica 22 dicembre quando artisti del freestyle aereo, si esibiranno in evoluzioni spettacolari, con i costumi di Babbo Natale, nei cieli dell’Alpe Lusentino.