L’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo ricorda il suo fondatore Lauro Gianfranco Isnardi

A distanza di pochi giorni dall’ultimo saluto all'architetto Lauro Gianfranco Isnardi – Franco per gli amici e i colleghi -, il Consiglio dell’Ordine comunica la propria vicinanza alla famiglia e ricorda il collega per l’impegno professionale profuso non solo per lo sviluppo e la crescita della città di Cuneo, ma anche per molti altri comuni della provincia.

Formatosi come architetto nelle aule di Carlo Mollino, è stato incisivo alla fine degli anni ’60 per lo sviluppo urbanistico della città di Cuneo, soprattutto per la parte alta che va da piazza Europa fino all’attuale piazza della Costituzione; a lui sono ascrivibili anche numerosi progetti di edifici residenziali nonché il progetto dell’Itis.

Nel 1972 l'architetto Franco Isnardi, assieme ai colleghi Albino Arnaudo, Luigi Arrò, Carlo Pellegrino e Giuseppe Sarà, fu uno dei fondatori dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo in cui rimase, con i ruoli di tesoriere e segretario, fino al 1988.

"Franco è sempre stato un uomo molto elegante, pacato, misurato nelle parole e nei modi di porsi verso le altre persone – dicono ora di lui i colleghi riuniti nell'Ordine provinciale –. Viene ricordato anche per la sua passione e profonda attenzione alla professione, all’etica del lavoro, alla correttezza verso le istituzioni e verso i colleghi, ed è proprio per questi aspetti che è sempre rimasto vicino all’Ordine ricoprendo, fino al 2021, il ruolo di presidente del Consiglio di Disciplina Istituito presso l’Ordine della Provincia di Cuneo".