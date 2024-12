Anche “Donchisciotte & Company” partecipa a “Magia Artigiana del Natale” di Confartigianato Cuneo

Anche Donchisciotte & Company (Corso Nizza, 37) partecipa a “Magia Artigiana del Natale” di Confartigianato Cuneo.

L’Associazione di Categoria porta nel cuore della città la magia del Natale, coinvolgendo oltre venti attività artigiane e commerciali delle zone vicine a Piazza Europa: corso Giolitti, via XX Settembre, via Bassignano. L’iniziativa, che si avvale del supporto della Fondazione CRC e del patrocinio del Comune di Cuneo, è parte del programma cittadino Illuminatale e si propone di accompagnare cittadini e visitatori in un percorso fatto di creatività, innovazione, calore e tradizione artigiana.

Ad ognuna delle attività aderenti, Confartigianato Cuneo ha consegnato un kit natalizio comprendente un adesivo da applicare sulla vetrina, un alberello in polistirolo, una cartolina sulla quale ogni bambino potrà scrivere le sue richieste a Babbo Natale, un coupon grafico da ritagliare per costruire un alberello natalizio e la tradizionale cassetta nella quale verranno imbucate le letterine indirizzate al Polo Nord.

Ogni esercizio accoglierà clienti e visitatori in un ambiente decorato con elementi che richiamano l’atmosfera natalizia, offrendo loro non solo la qualità artigiana, ma anche momenti di coinvolgimento per tutta la famiglia. Sostenere queste attività locali significa contribuire a mantenere viva la cultura del “fatto a mano” e regalare un Natale autentico, fatto di qualità e unicità.

La rassegna sarà inaugurata sabato 7 dicembre, alle ore 16,30, alla presenza di autorità, amministratori e rappresentanti del mondo economico locale. Prenderà vita il Bosco di Natale in Città, con un grande albero addobbato di palline colorate nel verde coreografico allestito all’interno della fontana della piazza. Qua e là spiccheranno bianche slitte trainate da renne creando un’atmosfera di particolare suggestione. Le sagome in polistirolo sono state realizzate dal FABLAB Cuneo, un laboratorio tecnologico ad alto valore formativo creato all’interno di Confartigianato Cuneo e rivolto principalmente alle nuove generazioni.

L’accensione dell’Albero sarà accompagnata dalla musica de “I Polifonici del Marchesato” e, a seguire, insieme a Babbo Natale si potranno gustare cioccolata calda e panettone.