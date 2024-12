In volo sulla caserma Mario Fiore di Borgo San Dalmazzo, secondo distaccamento dei vigili del fuoco provinciali [VIDEO]

Un primo sguardo alla “nuova” area della caserma Mario Fiore di Borgo San Dalmazzo è stato dato durante le ultime celebrazioni della festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, occorse all’inizio della settimana. Circa metà dello stabile – uno spazio totale di 55mila quadri – è stata infatti venduta ai vigili provinciali dal Comune di Cuneo e diventerà un secondo distaccamento a poca distanza da quello principale di Cuneo.

L’obiettivo è far diventare quell’area una vera e propria cittadella della sicurezza e del soccorso al territorio, trasferendoci anche le sedi di Protezione Civile e AIB realizzando un polo didattico, il centro di addestramento dei vigili del fuoco, una pista per l’atterraggio degli elicotteri, un piccolo lago artificiale da utilizzare come riserva idrica e area di esercitazione per il nucleo speleo alpino fluviale.

Ci sarà spazio anche ai mezzi della colonna mobile cuneese, a un’area per ospitare i mezzi non di uso quotidiani, i materiali e varie attrezzature, oltre agli uffici per le attività amministrative.

Nel video – realizzato proprio in occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara – uno sguardo “dall’alto” all’area.