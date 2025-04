Ceva, il ritrovo annuale dei coscritti della Leva 1946

Si sono ritrovati a Ceva, in provincia di Cuneo, domenica 13 aprile, i coscritti della leva del 1946 per festeggiare, come consuetudine, la simpatica festa dei coetanei. “Questa tradizione da non perdere – commenta Ezio Calvo fra i promotori dell’iniziativa – ha origini antiche ed è una piacevole occasione per ritrovarsi fra amiche e amici della gioventù ormai trascorsa”.

L’incontro è iniziato in mattinata con la partecipazione alla messa nel duomo di Ceva, proseguendo poi con l’incontro conviviale presso la Trattoria La Vecchia Osteria a Castellino Tanaro. La giornata è poi trascorsa in allegria con il piacere di stare insieme dei partecipanti, che si sono lasciati con un caloroso arrivederci al prossimo appuntamento.