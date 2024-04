Presentata la nuova Pro loco di Villanova Mondovì

Prima uscita ufficiale ieri, sabato 13 aprile, a Villanova Mondovì per la nuova Pro loco.

Alle 19, presso Cascina Ellena, è stato presentato il direttivo del gruppo, presieduto da Pietro Prato.

Un mix equilibrato di giovani e villanovesi più esperti che vogliono far ripartire l'associazione per la promozione del paese.

Il direttivo conta al proprio interno: Filippo Cedro, Miriam Borgerone, Davide Bombelli, Lucia Murizasco, Davide Peirano, Alberto Lamberti, Giusy Basso, Paolo Boetti, Pietro Zorniotti e Davide Gazzera.

L'obiettivo della nuova Pro loco, come evidenziato nel corso della serata, cui ha partecipato l'amministrazione comunale, ha come obiettivo quello di collaborare e creare sinergia con le altre associazioni che già operano in paese.

Tra le prime iniziative presentate ci sarà il ritorno del Palio dei Rioni, che si svolgerà in piazza Filippi il 7, 13 e 14 giugno. In cantiere anche un evento enogastronomico in sinergia con produttori locali.