Incidente stradale a San Michele Mondovì, nella serata di oggi (sabato 7 dicembre).

Coinvolto un autocarro spargisale che in via San Paolo – all’altezza del locale cimitero – per cause ancora da determinare si è rovesciato su un fianco, uscendo dal sedime stradale. Illeso il conducente.

Sul posto la prima partenza dei vigili del fuoco di Mondovì.