Bra, principio di incendio in un’azienda di frazione Bandito

Un principio di incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo intorno alle 14.05, all’interno di una ditta situata in via Don Orione, nella frazione Bandito di Bra.

L’allarme è scattato a causa di un problema a una macchina tostatrice di caffè che ha generato fumo all’interno dello stabilimento. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Alba.

All’arrivo dei soccorritori, tuttavia, il personale dell’azienda era già riuscito a gestire e risolvere la situazione in autonomia. Nei locali era rimasta soltanto una presenza di fumo.

Non si sono registrati danni né alle persone né alle strutture dell’azienda. L’episodio si è quindi concluso senza conseguenze.