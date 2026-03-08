Garessio, incendio di sterpaglie a Trappa: domato Vigili del Fuoco prima che raggiungesse il bosco

È stato domato in tempo l'incendio divampato nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, a Trappa, frazione del Comune di Garessio.

Le fiamme sono divampate a partire da alcune sterpaglie, in una zona, lungo la statale 28 del "Colle di Nava", prospiciente al bosco.

Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Garessio, che hanno operato in sinergia con i colleghi provenienti da Ormea, le fiamme sono state domate prima che potessero diffondersi nell'area boschiva.

L'intervento si è protratto fino alle 17.30 circa, il rogo ha interessato circa 300 metri quadrati di area, ma non sono state danneggiate le abitazioni nei dintorni né risultano persone coinvolte.



