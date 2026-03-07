Paura a Dubai durante la finale del NAS Tournament di volley: allarme missili nel palazzetto, poi la rimonta di Cuneo

Momenti di tensione, paura e poi una rimonta memorabile. La vittoria di Cuneo Volley al NAS Sports Tournament di Dubai resterà impressa non solo per il risultato sportivo, ma anche per ciò che è accaduto durante la finale.

A raccontarlo è stato il presidente del club piemontese, Gabriele Costamagna , con un lungo post pubblicato al termine della partita. Un racconto diretto, quasi una cronaca vissuta dall’interno del palazzetto.

“Dai, questa la racconto. No allarmismi, semplice cronaca così come deve essere riportata”, scrive Costamagna, introducendo quanto accaduto durante la gara.

Nel pieno della finale, infatti, la partita è stata improvvisamente segnata da un momento di forte tensione. “Inizia il secondo set della finale, tre allarmi missile consecutivi sul cellulare che squillano in tutto il palazzetto. Poi abbiamo scoperto che hanno colpito un grattacielo civile a Dubai Marina”.

L’episodio ha inciso sull’andamento della gara. Cuneo perde il secondo set nettamente. “Perdiamo il secondo set 25-14. Sotto 2-0, abbiamo trasformato la tensione e rabbia in energia dentro la partita”.

Da quel momento però cambia tutto. La squadra reagisce, ritrova concentrazione e ribalta la partita fino al tie-break. “Vinciamo 3-2, un’esperienza che NESSUNO di noi dimenticherà”.

Una vittoria che assume quindi un valore ancora più forte, per il contesto emotivo in cui è maturata.

Nel finale del suo messaggio, Costamagna guarda già al ritorno in Italia e ai prossimi impegni della squadra, chiamando a raccolta i tifosi di Cuneo .

“Ora torniamo, qualche giorno di meritato riposo e poi vi aspettiamo al palazzetto per la Challenge Cup. Questa squadra, questi giocatori che ci hanno salvato in Superlega e hanno lottato per Cuneo, per questa maglia a Dubai, con professionalità e resilienza meritano il saluto del palazzetto. Ci vediamo a Cuneo”.

Una serata che resterà nella memoria del club: prima la paura, poi la reazione e infine la vittoria. Un racconto che va oltre lo sport e che lo stesso presidente ha definito, semplicemente, "cronaca".



