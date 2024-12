Rubano dei vestiti in piazza Europa, un passante li segue e li fa acciuffare dalla Polizia locale

Intervento della Polizia municipale in piazza Europa, dove tre soggetti hanno derubato una ventina di capi di vestiario in esposizione all'esterno del grande bazar sotto i portici, gestito da cinesi. Hanno dapprima svuotato un bidone giallo della raccolta carta, per poi riempirlo di abiti, presi a caso dallo stender allestito davanti alla porta di ingresso.

Un passante ha assistito alla scena e ha allertato il 112, pedinando i soggetti fino all'arrivo della pattuglia e consentendo così la loro individuazione. Il fatto è accaduto la scorsa settimana, poco prima dell'orario di chiusura delle attività commerciali.

I tre uomini, in stato di alterzaione psicofisica, sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione. La merce è stata recuperata e restituita al commerciante.