Buona riuscita per l’esposizione di moto organizzata a Dronero

Il tradizionale appuntamento del giorno dell’Immacolata con l’esposizione di moto sulla piazza situata nei pressi del teatro di Dronero, organizzata da un gruppo di amici in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale e con la Pro Loco, ha avuto un buon successo.

Temperature rigide nella prima mattinata, ma confortate da un bel sole, hanno favorito l’afflusso di una quarantina di mezzi, alcuni dei quali giunti sul posto con alla guida i loro conduttori, che hanno sfidato i rigori invernali.

La maggior parte delle moto erano state trasportate con carrelli o furgoni, in quanto trattasi di mezzi da collezione non circolanti su strada. Tra questi spiccavano alcuni vecchi esemplari, come una Bianchi anni 20, una Gilera VL 500, una Beta Milano - Taranto, una Morini Corsaro 150 da Regolarità, una CZ 250 da motocross e due moto da velocità, una MBA ed una Aermacchi Aletta, oltre ad un imponente motocarro Ercole della Moto Guzzi ed a numerosi altri esemplari più o men o recenti.

All’ora di pranzo espositori, parenti ed amici si sono ritrovati tutti a tavola presso il Ristorante Cavallo bianco per il pranzo.

Le moto hanno richiamato una folla di appassionati, ma anche di curiosi, presenti per la concomitante manifestazione dei “Mercatini di Natale”, alla quale era abbinata l’esposizione, con i mezzi rimasti in mostra fino a tardo pomeriggio.