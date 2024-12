Sabato inaugura l'esposizione “Presepi in Monserrato”

L’inaugurazione dell’esposizione “Presepi in Monserrato” si terrà sabato 14 dicembre alle ore 16.30, a cura dell’associazione Santuario di Monserrato odv. L’evento di apertura sarà arricchito da una meditazione musicale con canti religiosi, con la partecipazione del Trio «Flarpinos», composto da Alessia Musso (arpa), Eugenia Ruggieri (flauto traverso) e Valeria Arpino (chitarra e voce). Al termine, un brindisi con vista su Borgo San Dalmazzo.

L’esposizione sarà visitabile dal 14 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 ogni sabato e domenica, con orario dalle 14:00 alle 18:00. Sono previste anche aperture straordinarie il 24 e 26 dicembre, oltre al pomeriggio del 1° gennaio.

Un evento speciale è in programma per il 19 dicembre alle ore 21: “Christmas’s Color Night”, con l’artista Monica Sepe e la figlia Francesca Piccardoni. In questa occasione, l’interno del santuario sarà immerso nel buio, mentre i presepi saranno illuminati. L'evento sarà su prenotazione e i partecipanti avranno la possibilità di dipingere, vivendo un’esperienza unica in un’atmosfera suggestiva e magica. Per prenotazioni Cristian 3402549768 (messaggio WhatsApp) oppure Monica 349 467 1167 comunicando nome e cognome.