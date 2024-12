Marco Buttieri al convegno Federcasa di Napoli lancia l'appello: "Servono nuove risorse" [FOTO E VIDEO]

A Napoli per parlare di casa e edilizia popolare: Marco Buttieri ha partecipato alla due giorni di assemblea nazionale Federcasa come presidente nazionale. Il vicepresidente di ATC Piemonte Sud ha aperto i lavori inaugurali per poi incontrare gli altri presidenti delle aziende per la casa locali e regionali, insieme a parlamentari e europarlamentari per trattare i temi comuni dell'edilizia sociale. Al centro due convegni sulle opportunità europee da cogliere grazie al primo Commissario Europeo alla casa e sull'analisi della legge di bilancio del Governo e i fondi destinati all'edilizia popolare.



"Il Piemonte - ha spiegato - tra le regioni italiane è quella che ha dei problemi ma meno del centro sud. Abbiamo un canone medio che oggi si aggira ancora intorno ai 110 euro rispetto ad altre Regioni in cui è sotto i 50, ma non basta perché abbiamo l'imposizione fiscale dell'IMU che ci picchia in testa e abbiamo la necessità di nuove risorse, che potrebbero esserci nella nuova finanziaria, perché le nostre case hanno necessità di manutenzione e anche in Piemonte gli appartamenti vuoti stanno aumentando".



Più attenzione all'edilizia sociale, quindi, la richiesta che è emersa da Buttieri e Federcasa, dialogando con gli onorevoli Giovanni Crosetto, Nicola Zingaretti, Marco Furfaro, Tullio Ferrante e Aldo Patriciello. Dal presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati Marco Osnato la conferma di oltre un miliardo di euro per la riqualificazione energetica delle case popolari, nell'ambito del piano REPowerEU e il finanziamento del PNRR.



"Gli argomenti che abbiamo voluto inserire in questo convegno erano due panel: uno incentrato sull'Europa e uno sul Governo e sul Parlamento italiano, per poter stimolare i nostri rappresentanti a occuparsi dei problemi del paese con un focus particolare sulla casa. Raccogliamo l'invito che ha lanciato l'Onorevole Crosetto a essere protagonisti in Europa e potere andare in missione come federazione per portare i nostri problemi. Raccolgo l'invito e mi impegnerò per andare con lui a Bruxelles. Un altro importante passo è quello del presidente della commissione Osnato che ha chiaramente annunciato una misura su cui stiamo lavorando da diverso tempo, nell'ambito del REPowerEU, che è quella di oltre un miliardo di euro da investire sulla riqualificazione energetica delle case popolari in Italia".