Biathlon: Francesca Brocchiero ottava nell’individuale che ha aperto la Ibu Junior Cup

Quinto posto per Astrid Plosch e ottavo per la cuneese Francesca Brocchiero nell’individuale di 12,5 chilometri che in Val Ridanna (Bolzano) ha aperto il cammino stagionale della Ibu Junior Cup.

Sulle nevi altoatesine la vittoria è andata alla tedesca Charlotte Gallbronner, capace di completare la prova senza alcun errore al tiro per fermare il cronometro sul 38’59″6 e vantare un margine di 25″4 sulla connazionale Alina Nussbicker (0-0-1-0), appesantita di una penalità; a completare il podio, terzo posto per l’ucraina Iryna Schevchenko (+50″9), a sua volta perfetta al poligono.

Doppia penalità nella prima metà di gara per Brocchiero (1-1-0-0) che ha pagato un gap di 1’43″9 dalla vincitrice, per chiudere alle spalle dell’altra francese Dupont Ballet Baz (0-0-0-2) e dell’elvetica Baumann (0-0-0-0). Piazzamento a ridosso delle prime dieci quindi per le sorelle Scattolo: la ventenne Ilaria con tre errori (0-0-1-2) ha chiuso trecesima a 2’53″3, tallonata dalla ventunenne Sara (0-2-1-1), quattordicesima a 2’53″9.

Debutto nel circuito per la diciottenen Nayeli Mariotti Cavagnet che ha completato la prova in 28esima piazza con tre errori (0-2-1-0), più attardata la coetanea Carlotta Gautero che ha raccolto cinque penalità (1-1-1-2).