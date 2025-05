Boves, auto finisce contro palo elettrico

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio, nel territorio comunale di Boves.

Per dinamiche in fase di accertamento, nei pressi della piscina a Fontanelle, un'autovettura è finita fuori strada andando a sbattere contro un palo della corrente elettrica.

Il conducente del mezzo è stato soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo che hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area. La persona a bordo del mezzo non avrebbe fortunatamente riportato gravi conseguenze. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.