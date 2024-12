Festa di Natale con l'Avis alla R.S.A Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo

Sabato 14 dicembre tradizionale incontro dell'AVIS di Borgo San Dalmazzo con gli ospiti della R.S.A. Padre Fantino.



La Direttrice Mirela Chirca ha aperto la festa con il saluto agli ospiti della Casa e delle autorità presenti e ringraziato tutti i suoi collaboratori per la loro grande professionalità.

Non poteva mancare il regalo: un aspiratore sanitario offerto dall'AVIS e dalla Banca di Boves, portato da Mamma Natale e Babbo Natale.



La voce del tenore Michelangelo Pepino, accompagnato dalla fisarmonica di Martino Brunori, ha allietato il pomeriggio degli ospiti e i loro parenti. Un ricco buffet preparato in casa ha fatto passare un pomeriggio di allegria e spensieratezza a tutti i presenti. L'Avis Borgarina ringrazia la Banca di Boves per l'aiuto concreto dato per l'acquisto del respiratore. Presenti anche la sindaca di Borgo Roberta Robbione, con gli assessori Armando Boaglio, Fabio Armando e Michela Galvagno.