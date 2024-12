Lanfranco Pescante, imprenditore affermato in questo ambito, ha più volte sottolineato quanto sia importante la formazione del personale per garantire il successo di un’attività.

In un contesto in cui l’esperienza del cliente è al centro di ogni business, per garantire che questa sia realmente speciale e unica, bisogna investire nella crescita professionale dei dipendenti per portare avanti una strategia vincente.

Non solo, avere dei dipendenti felici, che lavorano bene perché ben formati e retribuiti garantisce un’atmosfera lavorativa positiva che si riflette sia sul team working sia sull’esperienza del cliente che avverte subito di essere in un luogo che sprigiona calma e attenzione ai dettagli.

Ma vediamo perché la formazione è importante e come lo è ancora di più nel settore dell’hospitality.

L'importanza della formazione nel settore dell'ospitalità

Nel settore dell’hospitality, la qualità del servizio è il principale fattore distintivo. La formazione del personale non è solo un investimento, ma una necessità per assicurare che i dipendenti siano preparati ad affrontare le molteplici sfide quotidiane.

Lanfranco Pescante, in numerose interviste, ha evidenziato: “Un team ben formato non solo garantisce un servizio eccellente, ma è anche in grado di affrontare situazioni complesse con prontezza e professionalità”.

I dati del settore confermano questa visione, infatti, secondo uno studio di Istat, oltre il 68% delle imprese italiane con più di 10 dipendenti ha investito in attività formative nel 2020, percentuale che supera il 90% tra le grandi aziende.

Questo dimostra quanto sia diffusa la consapevolezza dell’importanza della formazione, specialmente in ambiti come l’ospitalità, dove il contatto con il cliente è quotidiano e fondamentale.

Esperienza e formazione: il metodo di Lanfranco Pescante

Lanfranco Pescante è un esempio pratico di come l’esperienza personale e la formazione continua possano plasmare il successo di un imprenditore.

Pescante ha iniziato la sua carriera da giovanissimo negli Stati Uniti, lavorando in ruoli operativi, acquisendo una conoscenza diretta delle dinamiche quotidiane del settore.

Questa esperienza lo ha portato a comprendere l'importanza di formare ogni membro del team per garantire un servizio impeccabile.

Come lui stesso ha affermato: “La formazione non si limita all'apprendimento teorico; deve essere continua e integrata nell’attività quotidiana.” Questa filosofia si traduce in una gestione aziendale orientata alla crescita personale e professionale di ogni dipendente.

I vantaggi dell’investimento nella formazione del personale

I benefici di un team formato non si limitano all’efficienza operativa, infatti, è possibile identificare come ci siano diversi vantaggi nel

· Maggiore soddisfazione del cliente: un personale competente sa come anticipare i bisogni dei clienti e gestire al meglio le situazioni difficili.

· Aumento della fidelizzazione: clienti soddisfatti sono più propensi a tornare e a raccomandare l’attività ad altri.

· Miglioramento della produttività: dipendenti preparati lavorano con maggiore sicurezza ed efficacia.

· Riduzione del turnover: investire nella formazione dimostra attenzione verso i dipendenti, aumentando il senso di appartenenza e la motivazione.

Un’indagine del Centro Studi Tagliacarne ha rivelato che le aziende che investono in formazione hanno il 30,7% di probabilità in più di recuperare i livelli pre-Covid rispetto a quelle che non lo fanno.

L’approccio di Lanfranco Pescante al training del personale

Nei suoi locali, Pescante applica una metodologia di formazione che combina teoria e pratica. I dipendenti partecipano a workshop interni, affiancati da programmi di mentoring che permettono loro di apprendere direttamente dai colleghi più esperti.

Questa strategia ha prodotto risultati concreti: i clienti notano e apprezzano la preparazione del personale, elemento distintivo rispetto alla concorrenza.

Inoltre, l’esperienza di Lanfranco Pescante dimostra come la formazione del personale sia un elemento imprescindibile per il successo nel settore dell’hospitality. Non si tratta solo di un costo, ma di un investimento strategico che porta dei benefici tangibili sia ai clienti sia ai dipendenti.

Formazione continua per affrontare un mercato in evoluzione

Il settore dell’hospitality è in costante evoluzione e viene influenzato da nuove tecnologie e mutevoli aspettative dei clienti. Per rimanere competitivi, è essenziale che il personale sia aggiornato sulle ultime tendenze e strumenti.

Lanfranco Pescante crede fermamente nell’innovazione come leva per il successo: “Non ci si può permettere di rimanere indietro. La formazione è il ponte tra il presente e il futuro dell’ospitalità.”

Questa visione si traduce nell’introduzione di corsi specifici su argomenti come il digital marketing, la gestione delle prenotazioni online e l’utilizzo di software per migliorare l’esperienza del cliente.

Cultura aziendale e formazione: un binomio vincente

Promuovere la formazione del personale non significa solo migliorare le competenze tecniche, ma anche costruire una cultura aziendale forte e coesa. Pescante sottolinea l'importanza di un ambiente di lavoro motivante, dove ogni membro del team si senta valorizzato e supportato.

Un personale formato e motivato contribuisce a garantire un’esperienza positiva per il cliente, ma anche a creare un clima aziendale favorevole, necessario per attrarre e trattenere i migliori talenti.

Inoltre, Pescante sostiene che per mandare avanti in modo ottimale un’attività in questo settore è necessario essere al fianco dei propri dipendenti, lavorare duramente con loro è l’unico modo per riuscire a promuovere una cultura aziendale di successo.