Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente PML): “Acquisizione stabilimento Diageo, l’obiettivo è salvaguardare i posti di lavoro”

“La proposta vincolante di acquisizione dello stabilimento Diageo di Santa Vittoria d’Alba da parte di Newlat Food Spa è indubbiamente un segnale positivo per la soluzione di una vicenda complessa – afferma Daniele Sobrero, consigliere regionale del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale -; l’auspicio è che questo segnale positivo possa evolversi nel mantenimento dell’occupazione e nel rilancio di un sito produttivo strategico per il territorio e per il comparto agroalimentare della Granda. Ringrazio il Governo, il presidente Cirio e la Giunta regionale per il lavoro instancabile volto alla tutela dei lavoratori e alla salvaguardia del patrimonio dell’industria alimentare del nostro territorio”.