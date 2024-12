Bitcoin raggiunge un nuovo ATH a 106.000 dollari, vola anche WEPE

La performance rialzista di BTC di quest'anno è continuata dopo una forte prestazione di domenica, raggiungendo un prezzo massimo senza precedenti. La principale criptovaluta è salita a un nuovo massimo storico di 106.449 dollari, aprendo la settimana a un nuovo livello. Subito dopo è arrivata la correzione e al momento la criptovaluta è scambiata a 105.179 dollari, tuttavia sembra che abbia trovato il supporto necessario per spingersi ancora più in alto.

Nel frattempo anche Wall Street Pepe, la nuova meme coin dedicata a Pepe the Frog, continua a macinare record. Il progetto ha raccolto già più di 25 milioni di dollari, una performance davvero incoraggiante che sta attirando sempre più investitori.

Il trend rialzista BTC

In accordo con il trend rialzista, l’analista Ali Martinez ha indicato un catalizzatore che alimenta la crescita di Bitcoin. In un tweet di ieri, l’esperto di mercato ha notato che il numero di “whale” sulla rete Bitcoin è aumentato rapidamente dopo la vittoria di Donald Trump.

In particolare, Trump ha fatto suo il discorso su Bitcoin e le criptovalute durante la sua campagna elettorale, ma non solo. È diventato anche il primo presidente degli Stati Uniti a pagare con Bitcoin e ha promesso di fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute.

Di conseguenza, la vittoria di Trump ha spinto Bitcoin verso una maggiore attenzione mainstream. Gli investitori sono sempre più fiduciosi che gli asset digitali prospereranno sotto la presidenza, innescando enormi acquisti. Nel frattempo, Martinez ha condiviso un grafico che mostra il massiccio aumento del numero di wallet delle whale. Secondo il grafico, gli indirizzi che detengono più di 100 BTC sono passati da meno di 16.400 wallet a oltre 17.600 wallet dalla vittoria di Trump il 5 novembre.

La piattaforma di intelligence di mercato Santiment ha confermato il forte afflusso di whale in Bitcoin. L’azienda ha twittato oggi che le whale che detengono almeno 100 BTC sono aumentate di un impressionante 9,9% dal 10 ottobre. Santiment ha osservato che 1.582 nuovi wallet whale sono stati aggiunti alla rete Bitcoin, segnalando una domanda in crescita. Questo massiccio aumento di grandi detentori è avvenuto in soli due mesi, contribuendo alla crescita del prezzo di Bitcoin.

WEPE e la lotta alle whale

Da un lato abbiamo le whale che spesso, grazie agli insider, riescono a ottenere dei vantaggi in ambito finanziario e dall’altro abbiamo i piccoli investitori. Il progetto Wall Street Pepe ($WEPE) è votato ad aiutare questi ultimi, con una narrativa che ha già conquistato i trader. La rana Pepe è stanca di vedere manipolazioni che arricchiscono chi ha già grandi capitali. Per questo ha deciso di mettere su una “WEPE Army”, un esercito agguerrito di investitori per far fronte al potere di whale e insider.

Questo è uno dei motivi per cui il progetto ha già riscosso un tale successo, d’altronde sta infrangendo qualsiasi record precedentemente stabilito da presale di alto profilo come Pepe Unchained. Wall Street Pepe con all’attivo più di 25 milioni di dollari in finanziamenti, può diventare il token più ambito del 2025.

Investire in questo momento è semplice e porta diversi vantaggi, per esempio l’entrata a un costo più basso. Il prezzo attuale di un token WEPE è di 0,0003644 dollari. Questi sono acquistabili previo collegamento di un wallet e tramite carta di credito o criptovalute come USDT o ETH.

WEPE offre diverse funzioni di utilizzo e il solo possedere il token permette di accedere a un gruppo VIP esclusivo dove gli utenti condividono informazioni di trading, alpha calls e ottengono anche ricompense in base ai propri risultati finanziari. Insomma, un ciclo virtuoso che incentiva la partecipazione e la condivisione di informazioni utili per tutti gli investitori nel gruppo.

Allo stato attuale, Wall Street Pepe può davvero rivoluzionare il sistema delle meme coin, contribuendo a una maggiore consapevolezza per tutti gli investitori. Non è un caso che questo progetto stia già raccogliendo consensi, sia sul canale Telegram sia sulla pagina X ufficiale che, combinate, contano più di 30.000 follower e in continua crescita.

