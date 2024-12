Inestasy, la nuova profumeria a Cuneo dove risvegliare la propria memoria olfattiva [VIDEO]

Ha aperto da pochi giorni a Cuneo in piazza Galimberti “Inestasy”, la nuova profumeria di un'azienda torinese. In negozio si può trovare una vasta gamma di scelta tra eu de parfum e fragranze per l'ambiente personalizzabili. Tra i prodotti anche essenze per lampade catalitiche e diffusori a vapore, prodotti per la pelle come creme mani, viso e corpo, ma anche make up.





Nel panorama delle profumerie cuneesi Inestasy introduce un concetto nuovo di. La filosofia dell'azienda si distingue per una politica ecosostenibile riducendo e limitando il packaging, concentrandosi sul riutilizzo dei flaconi forniti al primo acquisto, in cui si sintetizza il costo della materia prima e della produzione.Le commesse all'interno spiegheranno le offerte del periodo, ma soprattutto introdurranno in un “viaggio” olfattivo. “invita”.



Il negozio Inestasy si trova a Cuneo, in Piazza Galimberti 12/a. In questo periodo natalizio, il punto vendita è aperto tutti i giorni con orario 9:30-13:00 e 15.30-19:30.





