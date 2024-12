Bra: trasporti trasporti pubblici gratuiti per over 70 e under 18

Si rinnova anche per il 2025 l’invito a tutti i cittadini braidesi affinché si servano il più possibile dei mezzi del trasporto pubblico locale, con evidenti ricadute positive sull’andamento del traffico urbano e di conseguenza sulla situazione ambientale. In proposito, proprio per agevolare il ricorso ai bus, da tempo la Città di Bra ha previsto importanti agevolazioni per le categorie più interessate: over 70 e under 18.

Sul primo fronte, tutti gli ultrasettantenni residenti a Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfré possono usufruire gratuitamente del servizio di trasporto sulle quattro linee conurbate che collegano la città con i tre comuni vicini, nelle fasce orarie non interessate dagli studenti (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 sino al termine del servizio). L’agevolazione viene poi estesa all’intera giornata durante le vacanze scolastiche.

Inoltre, tutti i ragazzi tra i dieci e i diciassette anni residenti nei quattro comuni interessati (Bra, Cherasco, Pocapaglia e Sanfré) possono viaggiare gratuitamente sui mezzi arancioni della conurbazione dalle 14,45 sino al termine del servizio nel periodo scolastico e per l'intera giornata quando le scuole chiudono i battenti.

Per entrambe le categorie, le agevolazioni sono subordinate al rilascio di un’apposita tessera nominativa che deve essere richiesta all’Ufficio Trasporti del Comune chiamando lo 0172.438313 o scrivendo a trasportipubblici@comune.bra.cn.it (per i minori è necessario che i genitori forniscano un documento d'identità del giovane, carta bianca o carta d'identità). Quindi, con il documento rilasciato dal Comune gli utenti dovranno recarsi presso gli uffici della Sac di strada Falchetto 61/E, gestore del servizio, per versare una quota annuale “una tantum” di 10 euro e caricare l’apposita tessera elettronica.