Ceva, presentato il progetto per lo studio di messa in sicurezza del Tanaro

Uno studio per mettere in sicurezza il territorio dalle piene del fiume Tanaro e consentire, allo stesso tempo, di creare bacini idrici utili per combattere i periodi di siccità

È stato presentato questa sera, lunedì 15 aprile, lo studio idraulico/idrogeologico sul Tanaro, che l’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida ha commissionato allo Studio dell'ingegner Pasquale Cosco, grazie al contributo straordinario erogato da Fondazione CRC di Cuneo, per il tramite di LVIA Servizio di Pace, per un valore di 75mila euro.

"Si tratta di un progetto importante - ha detto il sindaco di Ceva e presidente dell'Unione Montana, Vincenzo Bezzone - perché costituisce il primo tassello di un percorso atto ad individuare le migliori soluzioni tecniche e le risorse necessarie per la realizzazione di opere che il nostro territorio attende da molto tempo."

Alla presentazione è intervenuto per portare il saluto di Fondazione CRC, sottolineando l'importanza del progetto, il consigliere uscente Davide Merlino, proprio nella giornata in cui sono stati rinnovati i vertici dell'ente, che ha sostenuto con convinzione lo studio per la messa in sicurezza del Tanaro.

Un progetto preliminare che prima dovrà essere valutato e approvato da tutti i sindaci dei comuni dell'Unione Montana, la maggior parte dei quali ha preso parte alla presentazione, insieme a Giorgio Bove (segretario Lega Cebano-Alta Val Tanaro) e al consigliere regionale Paolo Demarchi, che ha ribadito la vicinanza della Regione al territorio e l'importanza di procedere con operazioni di rimozione del materiale litoide dall'alveo dei fiumi.

L'ingegner Cosco ha poi illiustrato nel dettaglio la situazione del territorio di Ceva, ripercorrendone la storia, la morfologia e i tre maggiori eventi calamitosi che l'hanno colpita, ossia le alluvioni del 1994, del 2016 e infine del 2020.

La progettazione, in estrema sintesi, prevede la creazione di una o più vasche di laminazione da collocarsi a monte che consentano e/o casse di espansione nella zona di pianura. Il sistema consentirebbe quindi di contenere la portata dell'acqua del fiume anche in caso di piena e, contemporaneamente di immagazzinare l'acqua che potrebbe venire utilizzata nei periodi di siccità, essendo utile anche all'agricoltura.



"Un sistema che ci consentirebbe di agire su due fronti importanti - ha detto il presidente dell'Unione Montana Bezzone - "Questo ovviamente se ci sarà la condivisione da parte dei comuni limitrofi, primo step per poi procedere e verificare quante vasche servirebbero e dove sarebbe meglio installarle. Si tratta di un'opera per mettere in sicurezza l'intera vallata".

Per “blindare” la città di Ceva, tra lavori sugli argini di rifacimento e consolidamento, possibili nuovi attraversamento stradali e la realizzazione di una vasca di espansione, la spesa è di 10 milioni 530 mila euro.

“Una cifra importante - ha concluso il presidente dell’Unione Montana del Cebano, sindaco di Ceva Bezzone - ma niente in confronto soprattutto alla perdita di vite umane e poi alla distruzione di immobili e infrastrutture. Si tratta di un’opera indispensabile per mettere in sicurezza l’intera vallata, il cui progetto potrà modificarsi a seconda di quanti e quali Comuni vorranno partecipare alla realizzazione di un sistema idrogeologico sicuro per la Valle Tanaro".