Trentacinque anni al servizio di Cardè. Don Romano omaggiato con un ritratto e l'affetto della comunità

Treantacinque anni di opera al servizio della comunità di Cardè celebrate con l’arte e con l’affetto dei suoi cittadini. Nel giorno dell’Immacolata Don Romano Bergia, 85 anni a gennaio, ha ricevuto in dono un ritratto realizzato per mano di Bruno Giuliano, artista di Manta, paese dove Don Romano è stato vicecurato dal 1977 prima dell’ampia parentesi come sacerdote cardettese cominciata proprio l’8 dicembre del 1989, dove è subentrato a Don Chiotti.