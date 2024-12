Dalla Fondazione Crc 120 milioni di euro dedicati ai "progetti della comunità"

Una dotazione complessiva di 120 milioni di euro dedicata a sostenere i progetti della comunità provinciale per i prossimi 4 anni, 5 nuovi ambiti che orienteranno l’azione della Fondazione CRC e costituiranno la base su cui declinare la programmazione annuale.

Queste le novità principali che caratterizzano il Piano Pluriennale 2025-28 della Fondazione CRC, dal titolo Una nuova direzione, su cui si è concentrato il lavoro del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione negli ultimi mesi.

Il documento programmatico verrà presentato il prossimo 31 gennaio 2025, alle ore 10 al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

L’evento si articolerà in 3 parti e si rivolgerà a studenti, stakeholder e cittadini.

“Metteremo a disposizione 30 milioni di euro all’anno per i prossimi 4 anni, 120 milioni in totale. Per la Fondazione CRC significa offrire alla comunità provinciale l’opportunità di rispondere alle nuove sfide che caratterizzano questo momento storico, con l’obiettivo primario di sostenere il benessere e l’attrattività del nostro territorio” dichiara Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Il prossimo 31 gennaio presenteremo il nuovo Piano Pluriennale, declinato attorno a 5 parole chiave che rappresenteranno le stelle polari della nostra azione, in un evento inedito e spettacolare, che vuole segnare il nostro cambio di passo e coinvolgere le giovani generazioni”.