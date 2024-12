Inaugurata all'ASL Cn2 la "Stanza dell'errore", in memoria di Lucia Cordero

Venerdì 21 dicembre, presso i locali del Corso di Laurea in Infermieristica, è stata inaugurata la "Stanza dell'errore", intitolata alla memoria di Lucia Cordero, Coordinatrice Infermieristica della Medicina Generale dell'ASL Cn2. Grazie alla generosità della famiglia sono stati acquistati un computer portatile, una telecamera ad alta risoluzione e un cavalletto. Strumentazione preziosa, che verrà impiegata per i laboratori di simulazione dedicati alla formazione degli studenti in Infermieristica.



Il nome della stanza trae spunto dalla tecnica che verrà utilizzata nel laboratorio: saranno creati degli scenari in cui sono contenuti degli errori relativi all'assistenza, che gli studenti dovranno rilevare e correggere.





In accordo con la famiglia, che ha condiviso e appoggiato il progetto, sono state rese evidenti nel nome della stanza le 3 "R" su cui la collega Lucia ha basato la formazione dei colleghi che hanno lavorato con lei e degli studenti che frequentavano il reparto di Medicina per il tirocinio: RIGORE, RISPETTO e RESPONSABILITA'.



L'inaugurazione della stanza è avvenuta in presenza della famiglia, del Direttore DiPSa dottoressa Sabrina Contini, del Coordinatore del Corso di Laurea dottor Giancarlo Mercurio, degli studenti del corso di laurea e di molti colleghi infermieri.