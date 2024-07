Auto in una scarpata a Roccaforte Mondovì: il conducente muore in ospedale per le gravi lesioni subite

Aggiornamento delle ore 20.45. E’ spirato in ospedale per i gravi traumi subiti nell’urto l’uomo alla guida dell’auto finita in una scarpata nel primo pomeriggio di oggi, tra le frazioni Annunziata e Norea di Roccaforte Mondovì. La vittima dell'incidente è Luigi Bottero, novant'anni, residente nella stessa borgata Norea.

***

Non ha coinvolto altri mezzi l’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale che a Roccaforte Mondovì collega le frazioni Annunziata e Norea.

Protagonista un anziano, finito fuori strada alla guida di una Fiat Panda che si è poi ribaltata nella scarpata che affianca la carreggiata in quel tratto.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari per servizio 118 e dai Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Mondovì, e trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per i rilievi del caso e la regolazione del traffico, e il servizio Aci Lotario per la rimozione del mezzo incidente.