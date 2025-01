Il token ai16z continua a crescere: +183% nell'ultima settimana

Il token ai16z sta vivendo un momento di particolare popolarità, con una crescita significativa che, stando ai dati di CoinMarketCap, si quantifica in una capitalizzazione di mercato di oltre 2,6 miliardi di dollari. Un aumento del 30% che si esprime anche nel costo del token, pari a 2,39$. Il prezzo della criptovaluta è cresciuto nell’ultima settimana del 183%, mentre i dati a 30 giorni riportano un aumento del 589%.

Tale rendimento è legato, in parte, all’annuncio della piattaforma di lanciare una blockchain Layer-1 come parte di revisione strategica del suo modello di tokenomics. Sebbene vi siano ancora progetti di questo tipo, legati alla Layer-1, ce ne sono anche altri che invece vanno oltre, come Solaxy (SOLX), che punta invece a sbloccare il potere della Layer-2 per la blockchain Solana. Molti investitori stanno puntando proprio su quest’ultima meme coin, che ha già raccolto 7,7 milioni di dollari in prevendita e può rivelarsi quindi un’ottima alternativa ad ai16z.

La proposta di ai16z

Un post nel forum di governance di ai16z, rivela che la piattaforma IA sta esplorando lo sviluppo di un progetto simile a Pump.fun per facilitare il lancio di agenti IA. Un report di VanEck ha rivelato che l'ecosistema Web3 ospita attualmente circa 10.000 agenti IA, generando collettivamente milioni di dollari a settimana tramite attività on-chain. L'asset manager prevede che la popolazione di agenti IA nelle reti blockchain potrebbe superare il milione entro la fine del 2025. Inoltre, il team sta considerando di posizionare ai16z come una blockchain L1 progettata specificamente per applicazioni legate all'intelligenza artificiale.

I partecipanti alla discussione vedono il lancio proposto come un meccanismo chiave per implementare un modello tokenomics "flywheel" con l'obiettivo di incrementare il valore del token ai16z. Sono stati proposti diversi approcci per raggiungere questo obiettivo, tra cui:

Prelevare una percentuale dalle commissioni di lancio;

Richiedere il possesso di ai16z per le allocazioni;

Utilizzare il token per le offerte iniziali degli agenti;

Abbinarlo ai token degli agenti nei pool di liquidità.

Inoltre, sviluppatori e progetti riceverebbero fondi per l'ecosistema, opportunità di condivisione dei ricavi e supporto da launchpad di terze parti, oltre al valore intrinseco del token nativo. Tra le strategie prese in considerazione per aumentare il valore del token ci sono anche il riacquisto e il burn, finanziati tramite le commissioni della piattaforma.

Per garantire qualità e allineamento con gli obiettivi dell'ecosistema, il team sta valutando un processo di "curation" guidato dalla comunità, in cui i sostenitori potrebbero esaminare i progetti prima del lancio attraverso meccanismi come staking e slashing.

Il post ha sottolineato che l'obiettivo principale è creare un ecosistema interconnesso in cui vari prodotti contribuiscano al valore reciproco, tutti legati intrinsecamente al token ai16z.

Solaxy e la Layer-2

Pump.fun di Solana ha cambiato gli equilibri di potere nel mercato delle meme coin e la corsa al launchpad è partita subito dopo, con moltissimi progetti che hanno cercato di emularne il successo. Sebbene si tratti di un elemento cruciale, però, bisogna anche ricordare che la semplicità di utilizzo dei launchpad attrae molti trader e investitori, amplificando di conseguenza le transazioni on-chain. Ne ha sofferto sicuramente Solana che, oltre ai guadagni realizzati, si è trovata ad affrontare maggiori transazioni simultanee, con conseguente sovraffollamento e aumento di transazioni fallite. Una situazione tutt’altro che auspicabile. Il problema, però, potrebbe essere agilmente risolto dal progetto Solaxy a cui è possibile partecipare in questo momento per acquistare il token nativo SOLX a un prezzo vantaggioso.

Solaxy sarà la prima Layer-2 per Solana, in grado di offrire personalizzazione ed efficienza, neutralizzando i punti deboli della blockchain di cui poc’anzi. Stando al whitepaper pubblicato sul sito ufficiale, la soluzione portata da Solaxy è la tecnologia rollup: in sostanza le transazioni vengono raggruppate e processate off-chain, per poi essere ridirezionate già “digerite” sulla Layer-1 di Solana, snellendo tutto il procedimento. La scalabilità è perfetta per un alto numero di transazioni realizzate con meme coin e altri asset.

Per sbloccare questo potenziale è necessario SOLX, il token nativo del progetto. Il prezzo attuale è di 0,001588$, tuttavia come in ogni presale il costo salirà a intervalli regolari, quindi a trarre il maggior profitto saranno proprio i cosiddetti “early adopters”, i partecipanti della prevendita. Solaxy è un progetto che spingerà Solana ancor più in alto, rendendola ulteriormente appetibile per piccoli e grandi investitori.

