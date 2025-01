Dalla Fondazione CRC oltre 3,3 milioni di euro per 106 progetti che mettono al centro il tema della bellezza

Oltre 3,2 milioni di euro a disposizione del territorio attraverso il bando Patrimonio Culturale 2024 e il bando Educare nel bello: queste le risorse che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC ha deliberato nell’ultima seduta di dicembre 2024.

In totale, 106 progetti sostenuti che mettono al centro il tema della bellezza.

BANDO PATRIMONIO CULTURALE

Il bando è finalizzato a sostenere interventi di restauro, valorizzazione e conservazione programmata di beni culturali, con un’attenzione specifica al tema dell’inclusione e dell’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale. Il bando – che aveva una dotazione iniziale pari a 1,3 milioni di euro, a cui il Consiglio di Amministrazione ha deciso di aggiungere oltre 780 mila euro di risorse, per un totale di oltre 2,082 milioni di euro – si è articolata in sei misure:

- Misura 1 Patrimonio Produttivo, Misura 2 Patrimonio Educativo e Sociale, Misura 3 Patrimonio Fortificato Misura 4 Patrimonio di interesse religioso, dedicate a interventi di restauro, conservazione programmata e valorizzazione di beni immobili: 44 contributi per 1,832 milioni di euro;

- Misura 5 Patrimonio mobile e siti archeologici, dedicata a interventi di restauro, conservazione programmata e valorizzazione: 10 contributi per 142 mila euro;

- Misura 6 Patrimonio Paesaggistico, dedicata a interventi di valorizzazione: 7 contributi per 108 mila euro

Sulla scorta anche delle evidenze emerse dall’analisi Manifesta Bellezza (presentata pubblicamente a giugno scorso e scaricabile da qui https://fondazionecrc.it/manifesta-bellezza/), con l’obiettivo di stimolare il territorio a proporre progettualità su beni fino ad ora poco rappresentati negli anni passati, il Bando 2024 ha scelto di dare priorità ai beni oggetto dell’intervento, rispetto alla modalità d’intervento, focus delle precedenti edizioni.

BANDO EDUCARE NEL BELLO Il bando intende promuovere interventi che mettano al centro la bellezza negli spazi scolastici: l’obiettivo è rendere le scuole luoghi di eccellenza educativa, aperti al territorio e capaci di coinvolgere gli studenti in un’ottica di responsabilizzazione e presa in carico degli spazi educativi. Il bando aveva una dotazione iniziale pari a 900 mila euro, a cui il Consiglio di Amministrazione ha deciso di aggiungere oltre 246 mila euro, per un totale complessivo di 1,146 milioni di euro di risorse a sostegno di 45 progetti.

“La bellezza rappresenta per la Fondazione CRC una forza rigeneratrice capace di promuovere lo sviluppo e la crescita di tutta la comunità provinciale, in maniera trasversale sui diversi ambiti di intervento. Le risorse che abbiamo messo a disposizione con le ultime delibere del 2024 vanno proprio in questa direzione: sostenere interventi per valorizzare e tenere vivo il patrimonio culturale diffuso sul territorio e per rendere le scuole e gli ambienti educativi luoghi belli e stimolanti, sia per gli alunni, sia per gli insegnanti e il personale scolastico” dichiara Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Entrambi i bandi hanno visto un’ampia partecipazione del territorio con progetti di valore e per questo motivo il Consiglio di Amministrazione ha deciso di aggiungere risorse importanti alla iniziale dotazione prevista”.

Gli elenchi dei contributi deliberati sono disponibili sul sito web della Fondazione CRC www.fondazionecrc.it