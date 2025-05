Ponte del 2 Giugno, code sulla Statale 28: rallentamenti dal Piemonte alla Liguria a causa di un cantiere a Ormea

Disagi alla viabilità nella serata di ieri, venerdì 30 maggio, lungo la Statale 28 del Colle di Nava, una delle principali arterie di collegamento tra Piemonte e Liguria.

Una lunga coda si è formata in direzione Liguria, dalla zona della Vetreria all’ingresso di Ormea fino all’altezza dell’Hotel San Carlo, a causa di un cantiere stradale posizionato proprio davanti alla struttura. I rallentamenti hanno interessato numerosi veicoli in transito verso le località turistiche del Ponente, in vista del ponte del 2 giugno.

La situazione ha causato disagi significativi per chi si spostava dalle province piemontesi la Liguria. Preoccupano ora le ripercussioni sul traffico del rientro, atteso per lunedì sera, se il cantiere non verrà rimosso o gestito in modo più efficace.