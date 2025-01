Ghisolfi ringrazia l'ambasciatore Bucci: "Relazioni fra Italia, Albania e Balcani mai così forti"

Il banchiere mondiale e scrittore ha voluto molto volentieri formulare un messaggio di gratitudine al nostro ambasciatore, che in Tirana si appresta a concludere il proprio mandato diplomatico dopo cinque anni altamente sfidanti, intensi e ricchi di risultati e obiettivi raggiunti, e nel corso dei quali si sono svolti due colloqui bilaterali fra il 2022 e il 2023 sui temi dell'educazione istituzionale e finanziaria come fattore per il progressivo avvicinamento del Paese balcanico all'Unione europea e per la piena fruizione dei molteplici strumenti di assistenza amministrativa, economica e imprenditoriale



Il professor Beppe Ghisolfi, nel proprio ruolo sia di banchiere giornalista che di riconfermato consigliere di amministrazione del Gruppo mondiale delle Casse di risparmio, ha condiviso un messaggio augurale e di ringraziamento all'ambasciatore Fabrizio Bucci, che al vertice della Sede diplomatica della Repubblica Italiana in Albania, nel corso dei cinque anni in cui è consistito il suo incarico apicale, ha impresso una storica accelerazione alla prospettiva della cooperazione binazionale e multiregionale a beneficio di settori come industria, finanza, cultura, turismo ed educazione, molto interconnessi fra loro.



Il professor Ghisolfi ha elogiato in particolare l'attenzione di sua eccellenza Bucci nei confronti del capitolo istruttivo ed educativo, quale acceleratore di sinergie soprattutto fra le giovani generazioni di entrambi i Paesi, che saranno infatti chiamate a cooperare assieme nel comune cammino dell'appartenenza all'Unione europea, l'adesione alla quale rende strategica la piena conoscenza e consapevolezza dei meccanismi necessari a cogliere appieno i benefici, materiali e culturali, connessi alla libera circolazione di persone, capitali e merci e al corretto utilizzo dei fondi strutturali comunitari a sostegno del dialogo e del lavoro congiunto fra territori e fra regioni italiane, albanesi e balcaniche per moltiplicare e rendere accessibile il ritorno dei progetti aziendali, turistici, ambientali, universitari e sociali.



Ghisolfi esprime quindi all'ambasciatore Bucci i migliori auguri di un certamente ottimo lavoro nel contesto dei nuovi prestigiosi incarichi diplomatici che lo attendono, nella consapevolezza del fatto che i frutti del lavoro svolto dal 2020 a oggi, in un periodo storico molto complesso e impegnativo, rappresentano una straordinaria base di continuità per centrare ulteriori ambiziosi obiettivi nell'interesse di entrambi i Paesi e dei territori di volta in volta interessati dai vari progetti e interventi.



L'Albania, come sistema Paese, è stata recentemente ammessa nell'area del SEPA, il sistema europeo dei pagamenti, e da tempo fa parte della compagine sociale del Gruppo mondiale delle Casse di risparmio per il tramite dell'adesione della banca Otp il cui direttore generale, Bledar Shella, è altresì l'attuale presidente dell'Associazione bancaria albanese.



Più di recente, per il tramite dell’iniziativa del Governo Rama e della ministra delegata Bora Muzhaqi, il Paese delle Aquile si è dotato di un’accademia per lo sviluppo dell’educazione e alfabetizzazione finanziaria fra gli studenti delle scuole superiori, con specifici stanziamenti di bilancio che decorrono dal corrente anno appena iniziato e con la prospettiva di interessanti collaborazioni binazionali.