Montaldo Roero, via libera dalla Provincia al progetto definitivo per il consolidamento del Ponte sulle Rocche

Via libera della Provincia al progetto definitivo per l’intervento di consolidamento e rinforzo strutturale del Ponte sulle Rocche a Montaldo Roero lungo la strada provinciale 119.

Con decreto del Presidente è stato approvato il progetto che punta al rinforzo e al ripristino strutturale del ponte situato all’uscita dell’abitato di Montaldo Roero, in direzione nord-ovest, prima dell’incrocio per Baldissero d’Alba e Ceresole d'Alba.



L’infrastruttura necessità di maggior resistenza e sicurezza a fronte del transito dei mezzi pesanti. Nel dettaglio sono previsti i seguenti intervento di rinforzo in elevazione: nuova soletta di impalcato; rinforzo in Frp (compositi fibrorinforzati a matrice polimerica) di alcune travi e traversi; lavori sui pilastri, con incamiciatura e rinforzo dei pilastri non di giunto e con rifacimento dei pilastri di giunto con aggiunta di un puntello metallico dove non presente a causa della tubazione del gas.



L’opera, per un importo di complessivi 1.000.000 di euro ripartito in 656.110 euro per lavori (comprensivi di oneri della sicurezza) e 343.890 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, è finanziata con decreto interministeriale di Trasporti e Finanze (Mit-Mef).