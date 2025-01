Carriera nelle vendite, basta solo l’esperienza?

Ogni azienda è il risultato di quanto riesce a vendere.

Al di là di ogni più minuziosa progettazione strategica, che punta ai più elevati piani di espansione, organizzazione, innovazione e implementazione di approcci green e digitali, nessuna azienda potrebbe realmente crescere, se non riuscisse a vendere e fatturare.

La storia, in questo senso, ha fornito parecchie lezioni di imprenditorialità, mostrando come spesso la qualità non sia necessariamente sinonimo di successo.

Al di là dei valori e della missione di un’azienda, come della sua storia e di chi ne fa parte, tutto si riduce ai numeri e se questi non quadrano, il gioco è finito.

In questo modo, a tratti brutale, si cerca di spiegare quanto sia strategico il settore delle vendite, all’interno di ogni azienda, a prescindere dalle sue dimensioni o dal suo business.

L’organizzazione e il buon funzionamento della rete vendita rappresentano metà del lavoro che serve fare per raggiungere gli obiettivi d’impresa.

Per questa ragione, il ruolo ricoperto dal Sales Manager, il responsabile commerciale, è tra i più cruciali dell’intera organizzazione.

Si tratta, infatti, di una figura professionale che ha un approccio al lavoro estremamente pratico e razionale, che fa della rapidità di azione un punto fermo delle proprie competenze e che ha tra le mani le sorti dell’azienda, nel senso stretto del termine.

Dalle sue decisioni e dalle strategie commerciali intraprese dipende il livello del fatturato, la cassa dell’azienda e tutte le decisioni che la dirigenza potrebbe prendere in virtù di questi risultati.

Per questa ragione, nella rosa dei manager, è quello che spesso gode dei maggiori privilegi e anche dei guadagni più elevati.

Certamente, per arrivare ad essere un bravo dirigente commerciale serve tanta esperienza sul campo. È necessario affinare le tecniche di vendita e le doti relazionali, ma anche conoscere bene il mercato e prevedere minuziosamente il comportamento di acquisto dei consumatori.

Spesso il semplice lavoro quotidiano, per quanto possa forgiare, non è sufficiente a fare di un bravo professionista anche un buon manager.

Per esserlo, serve una visione d’insieme e un approccio strategico che va oltre l’azienda, ciò che è noto da sempre tra i collaboratori, per includere tecniche e strategie innovative, rivoluzionarie, capaci di bucare il mercato.

Anche le relazioni, in questo senso, giocano un ruolo importante, poiché permettono di attingere alle migliori professionalità, utili a costruire la rete vendita più efficace, un po’ come accade nel calcio con i giocatori di una squadra.

