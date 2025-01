Al Comune di Saluzzo è iniziata la seconda edizione del Servizio civile digitale.

Quattro i giovani volontari coinvolti che hanno avviato il lavoro in municipio il 18 dicembre 2024. Sono: Luca Cayre, Laura Garello, Cristina Novena e Kledisona Matijashi e trascorreranno un anno a disposizione dei saluzzesi.

Operano all’interno del progetto “Digital-mente”, approvato dal Ministero, che prevede la presenza di ragazze e ragazzi nei vari sportelli comunali, per supportare e potenziare le competenze digitali dei cittadini, al fine di garantire un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali. Ad esempio, aiuteranno gli utenti degli sportelli di Palazzo civico nella compilazione digitale di istanze comunali (tributi, polizia, servizi alla persona e demografici...). I quattro operatori offriranno assistenza pratica, anche in collaborazione con il Punto di facilitazione digitale del municipio nella sede di Palazzo Italia (piazza Cavour 12), su tematiche quali:

•l’utilizzo di Spid, Cie e altri strumenti di identificazione digitale;

• l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione; utilizzo del nuovo sito web dell'ente;

• consigli per la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali.

“Gli operatori volontari – spiegano dal Comune – porteranno le loro competenze digitali e anche un supporto linguistico, soprattutto per i cittadini stranieri, e relazionale, rendendo i servizi accessibile a tutti i cittadini, compresi coloro che potrebbero trovarsi in situazioni di difficoltà, e con attenzione alle fasce più vulnerabili”. Il progetto, avviato con successo lo scorso anno (Saluzzo è stato l'unico Comune in provincia di Cuneo che ha ottenuto l’apposito finanziamento), ha già mostrato un impatto positivo sulla comunità locale, favorendo l’inclusione digitale e riducendo il divario tecnologico.

“Quest’anno il passaggio al digitale avrà una ulteriore accelerazione - – precisano dal Comune -: la piattaforma per le notifiche digitali, che già oggi è attiva per i verbali della Polizia locale, verrà implementata durante il 2025 e servirà per inviare direttamente ai saluzzesi atti e documenti comunali, che non saranno più consegnati direttamente a casa. Per questo nuovo compito occorre non arrivare impreparati”.

“Il compito dei giovani del Servizio civile digitale – proseguono - è quello di offrire anche aiuto per questa nuova piattaforma a cui si accede con l'app IO oramai in circolazione già da alcuni anni. Inoltre, potranno dare il loro contributo anche al processo di transizione digitale del Comune, occupandosi della digitalizzazione degli atti, documentazione dell'archivio storico e corrente”.

“Il Servizio civile digitale – evidenziano dal municipio - è spendere il proprio tempo a favore degli altri, di chi ha bisogno, socializzando mettendo a disposizione le proprie competenze relazioni, linguistiche, digitali e tecnologiche. Sono queste alcune delle motivazione che hanno spinto i volontari a candidarsi al progetto”. Fin da dicembre il gruppo ha iniziato un percorso di formazione alla Provincia e in Comune. I quattro sono affiancati dagli “olp – operatori locali di progetto”, i funzionari del municipio Cristina Giletta, Giovanna Napoletano e Cristian Mustazzu.

Per informazioni 0175 211333

“Vogliamo anche rivolgere – concludono dal Comune - un ringraziamento a Giulia e Alice che hanno terminato il loro percorso di Servizio civile il 15 dicembre scorso, con passione, impegno e costanza”.