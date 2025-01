Temporanea variazione di orario per l’ufficio Stato civile di Bra

Nelle giornate di giovedì 23 e 30 gennaio 2025 lo sportello dell’ufficio Stato civile del Comune di Bra, al piano terreno con ingresso da via Barbacana, chiuderà in anticipo per consentire al personale di partecipare ad alcuni corsi di aggiornamento. In quelle giornate, quindi, l’ufficio sarà aperto al pubblico dalle 8,45 alle 14,30 (e non alle 16) con orario continuato e accesso anche senza prenotazione.