Pasquetta a Monticello d’Alba: visite guidate al Castello dei Conti e Parco Roero Family Tour

Nella magnifica cornice del Castello dei Conti Roero a Monticello d’Alba, si potrà trascorrere la giornata del lunedì di Pasquetta, 6 aprile 2026, alla scoperta del Castello e dei segreti del romantico parco del maniero. Una giornata all'insegna della storia, della natura e del divertimento per adulti e piccini.

Torna l’appuntamento annuale organizzato in occasione della Pasquetta, il Lunedì dell’Angelo. Per l’occasione si propongono visite guidate nel Castello e il Parco Roero Family Tour: un tour pensato per coinvolgere grandi e piccini. Le visite consentiranno di ammirare e scoprire il romantico parco all’inglese, realizzato dall’architetto paesaggista dei Savoia Xavier Kurten e recentemente inaugurato dopo i lavori di valorizzazione del progetto “Il parco del Castello di Monticello d’Alba: valorizzazione e fruizione di un luogo da sette secoli simbolo del Roero” finanziato da un bando PNNR.

Lungo il percorso, tra i secolari tigli, il pittoresco laghetto e il misterioso cimitero dei cani della famiglia Roero, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in racconti affascinanti, come la leggenda del fantasma di Chiara, che da secoli aleggia tra le mura del castello.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, la guida, un po’ smemorata, avrà bisogno dell’aiuto di tutti i partecipanti per ritrovare particolari architettonici e botanici nascosti nel parco. A ciascun piccolo visitatore verrà consegnata una mappa e un kit di gioco per aiutare a scoprire questi dettagli segreti. In cambio dell’aiuto, ogni bambino riceverà una dolce sorpresa per festeggiare la Pasquetta, con i dolci offerti da B.Langhe, partner dell’iniziativa.

ORARI

Turni di visita Castello + Parco: 10.00 + 11.00 / 11.00 + 12.00 / 12.00 + 13.00 / 13.00 + 14.00 / 14.00 + 15.00 / 15.00 + 16.00 / 16.00 + 17.00

Turni di visita al Castello (durata 45 minuti circa): 10,00 / 11,00 / 12,00 / 14,00 / 15,00 / 16,00 / 17,00

Turni di visita al Parco (durata 45 minuti circa): 10,00 / 11,00 / 12,00 / 14,00 / 15,00 / 16,00 / 17,00

COSTO DI PARTECIPAZIONE

Biglietto cumulativo visita al castello e al parco (Parco Roero Family Tour): Intero: €14, Ridotto 6-14 anni, abbonamento musei o tessera associativa Turismo in Langa APS: €10. Ridotto 3-6 anni: €7, Biglietto visita solo castello: Intero: €10, Ridotto 6-14 anni, abbonamento musei o tessera associativa Turismo in Langa APS: €7. Gratuito per: bambini sotto i 6 anni. Biglietto visita solo parco (Parco Roero Family Tour): Intero (adulti e bambini): €9.00. Gratuito per: bambini sotto i 3 anni

In caso di maltempo, il format per famiglie verrà riadattato per gli interni del castello.