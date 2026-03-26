“Voci in fiore”, a Envie torna la grande coralità giovanile

Envie si prepara ad accogliere la primavera con la musica e con uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla coralità giovanile. Sabato 28 marzo, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Marcellino, andrà in scena “Voci in fiore”, il concerto organizzato dall’associazione corale Envie de Chanter, da anni punto di riferimento per la valorizzazione delle giovani voci.

L’iniziativa vedrà protagonisti il coro di voci bianche e il coro giovanile “Envie de chanter”, che per l’occasione ospiteranno il “Soleri-Bertoni Choir” di Saluzzo, diretto dal maestro Enrico Miolano e accompagnato al pianoforte dal maestro Stefano Eligi, giovane e preparato musicista enviese, già parte del coro e collaboratore in diverse occasioni.

“Dopo l’esperienza dello scorso anno con il coro di voci bianche di Pinerolo, – spiegano dall’associazione “Envie de chanter” - l’edizione 2026 punta ancora una volta sullo scambio musicale e culturale tra realtà diverse".

Il coro ospite, il “Soleri-Bertoni Choir”, è formato da una cinquantina di studenti provenienti dai diversi indirizzi del liceo saluzzese (scienze umane, artistico, linguistico ed economico-sociale). Il percorso artistico del gruppo si è sviluppato progressivamente: dalle prime esperienze a una voce fino a brani più complessi a 2, 3 e 4 voci, eseguiti sia a cappella sia con accompagnamento pianistico. Il repertorio spazia tra epoche e generi differenti, includendo musica internazionale giovanile, brani etnici e popolari, fino al pop e al rock. Durante l’anno scolastico il coro è attivamente coinvolto in eventi cittadini e scolastici e partecipa anche alla realizzazione del musical d’istituto, oltre al recente avvio di un “Vocal Lab” dedicato allo studio della voce.

"Per Envie de Chanter - dicono i referenti - il concerto rappresenta solo uno dei tanti appuntamenti di un anno iniziato con grande intensità. Il coro è infatti impegnato in numerosi progetti che lo porteranno a esibirsi sia sul territorio sia fuori regione. Proprio in questi giorni è in corso uno scambio musicale con 40 giovani coristi provenienti da San Maurizio Canavese, in preparazione di un concerto previsto a maggio nel torinese e che verrà successivamente riproposto anche a Envie".

Proseguono inoltre le collaborazioni con il coro del liceo Bodoni di Saluzzo e con altre realtà del territorio: a maggio il gruppo sarà ospite del coro della diocesi a Saluzzo. Lo sguardo è già rivolto anche all’estate, quando Envie de Chanter parteciperà a una rassegna in Friuli-Venezia Giulia, dove incontrerà i ragazzi del Coro Giovani del Contra di Fontanafredda, in provincia di Pordenone.

Il concerto di sabato 28 marzo è a ingresso libero.