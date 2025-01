L’Europa sceglie l’Ente turismo Langhe Monferrato Roero per studiare buone pratiche di turismo sostenibile

Un nuovo anno all’insegna della formazione internazionale per l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, selezionato dall’Unione Europea per prendere parte a due importanti progetti formativi dedicati alle destinazioni turistiche di successo che siano impegnate in un percorso serio di sviluppo del turismo sostenibile.

Miglioramento della gestione del turismo, meccanismi di gemellaggio tra DMO, campagne di sensibilizzazione e strumenti di assistenza tecnica, riduzione degli impatti negativi e promozione del turismo sostenibile sono gli obiettivi del progetto “Sustainable EU Tourism – Shaping the Tourism of Tomorrow, finanziato dalla Commissione Europea (DG GROW) e attivo fino a dicembre 2025, pensato per supportare le destinazioni turistiche dell'UE nel diventare più sostenibili e resilienti, in linea con il Transition Pathway for Tourism. Ente Turismo LMR, con le altre DMO europee selezionate dalla Commissione Europea, parteciperà a un workshop a Bruxelles e a tre webinar online sui temi della sostenibilità, della formazione, del networking e della comunicazione.

Insieme con la Provincia di Trento, Visit Emilia, Sicilia DMO e San Benedetto del Tronto, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero figura invece tra le 40 destinazioni europee scelte per seguire il programma sperimentale D3HUB (Tourism of Tomorrow Data-Driven Destinations Hub), con l’obiettivo di creare un Centro di Competenza Europeo per lo sviluppo della transizione ecologica e digitale al fine di favorire un processo di decisione basato sui dati. Il progetto è sostenuto dall’Unione Europea con la collaborazione, per l’Italia, del Ministero del Turismo.





Mariano Rabino, presidente di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “Siamo molto soddisfatti di aver vinto due distinte manifestazioni d'interesse a livello europeo e questo è motivo di grande orgoglio per il management e il nostro staff perché è stato riconosciuto dall'Unione Europea il valore progettuale del nostro Ente. Con questi due bandi non otteniamo finanziamenti diretti, ma guadagniamo in visibilità, immagine, reti di relazioni e posizionamento della nostra destinazione: avremo la possibilità di confrontarci con Enti e altri attori del settore turistico di livello internazionale e di aumentare le nostre competenze. Il nostro obiettivo è creare partenariati di grande esperienza per partecipare a progetti che, nel contesto locale, non potrebbero trovare applicazione”.