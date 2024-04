"Tutti contro i pompieri": giro ciclistico di solidarietà per l'associazione ABIO di Cuneo

"Tutti contro i pompieri": si è svolta stamattina, con partenza alle 8 dal comando provinciale dei vigili del fuoco della Granda, in corso De Gasperi a Cuneo, l'iniziativa di solidarietà promossa dai vigili stessi per l'associazione ABIO, che si occupa dei bambini ricoverati in ospedale, portando allegria e organizzando iniziative per loro.

Basti pensare alla visita di Babbo Natale o della Befana al reparto di Pediatria a Cuneo, da sempre un'iniziativa che vede insieme i vigili del fuoco e questa associazione.

Un giro ciclistico non competitivo strutturato in tre diversi percorsi, con partenza e arrivo in caserma, dove ad attendere i partecipanti c'era un'ottima pizza, preparata e cotta sul momento nel forno dei vigili. Pizza, bibita, dolce e caffè per tutti.

Il ricavato delle iscrizioni e delle offerte sono stati interamente devoluti all'associazione.