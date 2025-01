“Racconto su Treblinka”, il reading in scena all'auditorium di Borgo San Dalmazzo

Nell'ambito del programma celebrativo della Giornata della Memoria 2025, sabato 25 gennaio, ore 20.45, sul palco dell’Auditorium Civico andrà in scena “Racconto su Treblinka”, reading teatrale con Alessia Olivetti ed Eugenio Gradabosco tratto da “Uno scrittore in guerra" di Vasilij Grossman. Lo spettacolo è prodotto dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza.



Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, biglietti in distribuzione presso l'Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo (via Vittorio Veneto, 19 - tel. +39 0171 266 080 / e-mail: iatborgo@visitcuneese.it ).